Explosão em discoteca mata 5 e fere 52 na Colômbia Cinco pessoas morreran e 52 ficaram feridas com a explosão de uma bomba em uma discoteca lotada no município de Apartadó, a cerca de 450 quilômetros ao noroeste de Bogotá, na Colômbia. Pelo menos 100 pessoas estava no interior da casa noturna no momento da explosão, pouco antes de meia-noite de sábado, disse o prefeito da cidade, Fidel Banguero. Ele afirma ter sido um atentado terrorista perpetrado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).