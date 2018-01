Explosão em edifício de Justiça no Afeganistão mata duas pessoas Dois funcionários do Governo do Afeganistão morreram nesta segunda-feira e vários ficaram feridos divido à explosão em um edifício de Justiça no sul do país, informaram à Efe fontes policiais. O incidente aconteceu às 11h10 horas (03h40 de Brasília) quando ocorreu uma explosão no edifício da Direção de Justiça da cidade de Kashkargh, capital da conflituosa província de Helmand, segundo informações da Polícia do distrito. Até o momento, não foi informada a causa da explosão no edifício, que ficou praticamente destruído, embora diversas fontes acreditam que pode se tratar de uma bomba.