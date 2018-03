Explosão em edifício mata 11 pessoas na Chechênia Pelo menos 11 pessoas morreram e três ficaram feridas na madrugada desta sexta-feira na explosão de um edifício residencial de cinco andares em Grozny, capital da Chechênia, informou a agência de notícias Interfax. Entre os mortos estão oito crianças e duas mulheres. Outras três crianças feridas foram hospitalizadas. A explosão danificou dois andares e destruiu parcialmente outro. Ainda não se sabe o que ocasionou a explosão. Atentado e vazamento de gás são as hipóteses levantadas pelas autoridades locais. O chefe da fiscalização regional, Vladimir Kravchenko, disse que, provalvenmente, uma infiltração de gás natural foi a causa. Esse tipo de incidente é comum na Rússia. Ontem, uma mulher-bomba explodiu um ônibus quase na fronteira entre Rússia e Chechênia. Pelos menos 18 pessoas morreram, a maioria homens da Força Aérea da Rússia. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado, mas as autoridades russas acreditam ser mais um ataque dos separatistas chechenos.