Explosão em edifício mata três na Rússia Pelo menos três pessoas morreram e oito ficaram feridas em uma explosão em decorrência de um vazamento de gás, na madrugada desta terça-feira, em um edifício na Rússia. Dezenas de vítimas estão sob os escombros do prédio de nove andares da cidade de Arkhangelsk, no Norte do país. A explosão causou um incêndio, que atrapalha os trabalhos das equipes de resgate. Os vidros das janelas dos edifícios vizinhos foram destruídos com o impacto. Os moradores foram retirados do local.