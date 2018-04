Explosão em estação de trem do Sri Lanka mata 9 e fere 100 Um ataque suicida de uma mulher-bomba suspeita de pertencer ao grupo rebelde Tigres para a Libertação da Pátria Tâmil (LTTE) matou nove pessoas e feriu outras 100 numa estação de trem da capital do Sri Lanka, segundo militares. "Quando entrei na estação, depois que comprei o bilhete, ouvi uma explosão forte. Eu corri junto com os outros", disse S.Ilangovan após a detonação da bomba na estação Fort, na região central de Colombo. A explosão, na véspera da cerimônia de comemoração dos 60 anos de independência do país, ocorreu horas depois de um outro ataque a bomba no zoológico da capital, incidente que matou quatro visitantes e não feriu nenhum animal. Os dois ataques foram atribuídos aos LTTE, grupo separatista que luta pela independência da minoria Tâmil no norte e no leste da ilha. Não houve comentários imediatos da organização insurgente, que, no passado, negava ter civis como alvos de seus ataques. O brigadeiro Udaya Nanayakkara, porta-voz militar, disse que os ataques pareciam ser planejados para espalhar o pânico entre os habitantes de Colombo antes das comemorações dos 60 anos de independência do domínio britânico. "Estão tentando assustar as pessoas", concluiu. As explosões em Colombo ocorreram um dia após um ataque a bomba, também atribuído ao LTTE, ter matado 18 pessoas e ferido mais de 50 na cidade de Dambulla, na região central do Sri Lanka. Os confrontos entre militares do Sri Lanka e de insurgentes da LTTE aumentaram desde que o governo descartou um cessar-fogo de seis anos no mês passado, argumentando que os rebeldes utilizaram o período para armar as tropas. O exército matou 46 insurgentes nas áreas de Jaffna, Vavuniya, ao norte, e de Polonnaruwa e Mannar, no noroeste, segundo os militares. Dois soldados foram mortos. A verificação independente das mortes em combates não é possível e analistas afirma que ambos os lados tendem a exagerar as perdas inimigas. O conflito de duas décadas acumula um total estimado de 70 mil mortes. (Por Ranga Sirilal)