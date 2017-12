Explosão em estação mata garoto na Tailândia Um menino de 7 anos morreu e pelo menos 35 pessoas ficaram feridas em uma explosão ocorrida hoje em uma estação de trem, em Hat Yai, sudeste da Tailândia. A polícia disse que a explosão foi causada por uma bomba, mas até agora nenhum grupo se responsabilizou pelo crime. A explosão aconteceu no momento em que a estação estava lotada de pessoas esperando pelo trem que vai até Bangoc, a 950 quilômetros de Hat Yai. "A responsabilidade do ocorrido pode ser de algum grupo terrorista do sul", disse o Primeiro Ministro Thaksin Shinawatra. "Eles querem mostrar seu poder para tirar mais dinheiro de suas vítimas de extorsão." O sul da Tailândia há muito tempo está tomado por violentas gangues que professam ser separatistas muçulmanos e outras que se ocupam puramente de praticar extorsão. A Tailândia é predominantemente budista, mas nas províncias do sul tem a maioria da população é muçulmana. A polícia está em alerta à possibilidade de novos atentados, em especial porque na próxima semana é comemorado o Ano Novo do budismo tailandês, e segundo as autoridades, os feriados são épocas preferidas dos terroristas para mostram seu poder. Duas pessoas morreram em 1992 quando uma bomba explodiu na mesma estação.