Explosão em estrada mata três soldados dos EUA no Iraque Uma explosão deixou três soldados mortos e dois feridos quando um comboio fazia uma patrulha na região norte de Bagdá na noite de domingo, segundo informações do comando do exército dos Estados Unidos. Os nomes dos soldados não foram identificados, porém, as famílias foram notificadas pelas perdas. Com as mortes, sobe para 46 o número de soldados mortos no Iraque em dezembro. Ao menos 2.934 militares dos Estados Unidos morreram no país desde a invasão das tropas aliadas, em março de 2003, de acordo com contagens da agência de notícias Associated Press. Três bombas explodiram em um intervalo de duas horas nesta segunda-feira. Às 9 horas (horário local) uma bomba deixada em um carro abandonado em frente a uma casa usada como posto policial em Dora, região sudeste de Bagdá, explodiu matando um policial e deixando cinco feridos, segundo informações de um oficial que não quis se identificar por não estar autorizado a falar com a imprensa. Às 9h45, outra bomba explodiu em uma estrada perto da Universidade de Mustasiriyah, ao leste de Bagdá, ferindo sete civis, de acordo com o policial Ali Muhsin. Uma terceira explosão aconteceu em um carro estacional perto do colégio de al-Maamoun, às 10h30, na região oeste de Bagdá, matando um estudante e ferindo outros dois policiais. Esta matéria foi alterada às 8h12 para acréscimo de informações.