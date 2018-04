Explosão em fábrica de alumínio mata um e fere 30 na China

Um operário morreu e outros 30 ficaram feridos em uma explosão em uma fábrica de alumínio na província chinesa de Zhejiang, informou nesta sexta-feira, 29, a agência de notícias Xinhua. A explosão ocorreu na tarde de quinta-feira, na fábrica Jinaoda Industrial and Trading Co. Ltd., na região industrial de Binhai. Um dos operários morreu na hora e outros 30 ficaram feridos, quatro deles em estado greve. Os feridos foram transferidos a um hospital e se encontram sob observação médica, segundo um porta-voz do Governo local. As autoridades locais iniciaram uma investigação sobre as causas da explosão, e estão revisando todas as fábricas localizadas em Binhai.