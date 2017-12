Explosão em fábrica de amoníaco provoca emergência na Inglaterra O corpo de bombeiros colocou em estado de emergência as instalações de uma indústria química de Billinghams, no nordeste da Inglaterra, onde ocorreu uma forte explosão. A polícia interrompeu o tráfego nas estradas próximas à área e pediu aos moradores da região que mantenham as portas e janelas fechadas como medida de precaução. Várias equipes de bombeiros foram acionados para debelar o incêndio, que foi controlado às 2:45 (22h45 de Brasília), acrescentou um porta-voz da corporação. Dois trabalhadores da fábrica de amoníaco - produto utilizado em diversos e importantes setores - pertencente à empresa britânica Terra Nitrogen UK, sofreram ferimentos e queimaduras. Outro sofreu uma comoção em conseqüência da explosão, informou a polícia de Cleveland. A fábrica foi fechada após a explosão. As causas ainda não foram estabelecidas e as autoridades britânicas abriram uma investigação. Segundo um porta-voz do serviço de bombeiros citado pela cadeia britânica Sky TV, não havia risco de uma nuvem tóxica.