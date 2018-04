Explosão em fábrica de fogos deixa 6 mortos e 9 feridos na China

Seis pessoas morreram e outras nove ficaram feridas na explosão de uma fábrica ilegal de fogos de artifício na província chinesa de Guizhou, informou neste domingo a agência oficial "Xinhua". A explosão aconteceu, sábado, na localidade de Pingqiao, uma área habitada pelas minorias étnicas Miao e Buyei, acrescentou a informação, que cita os responsáveis de segurança do trabalho da província. Cinco dos trabalhadores morreram ao acontecer a explosão, e o sexto no hospital, apesar aos esforços por manter-lhe com vida. Os feridos, alguns deles em estado grave, estão hospitalizados e as autoridades iniciaram uma investigação do fato.