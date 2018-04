Explosão em fábrica de fogos mata 11 na China

Uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício no norte da China matou 11 pessoas e feriu oito. É o segundo acidente deste tipo em dois dias, informa a imprensa chinesa nesta quinta-feira, 29. A explosão aconteceu nesta quarta-feira, 28, na empresa Xingtong Fireworks Co no subúrbio de Yangquan na província de Shanxi, segundo a agência Xinhua. "A causa da explosão e o número de trabalhadores que estavam no local no momento do acidente ainda não estão claros", disse a agência. Na terça-feira, uma explosão em uma fábrica ilegal de fogos de artíficio na província central de Henan matou 13 pessoas e feriu seis. Também em Shanxi, no domingo, cinco crianças morreram e uma ficou gravemente ferida em uma explosão quando brincavam em uma fábrica abandonada. Sete pessoas morreram e uma está desaparecida após a explosão em uma fábrica química na província de Jiangsu nesta quarta-feira, segundo o jornal Southern Metropolis Daily.