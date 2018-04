Explosão em fábrica de fogos mata cinco crianças na China

Cinco crianças morreram e outra ficou ferida em estado grave em uma explosão em uma fábrica de fogos de artifícios abandonada na província de Shanxi (norte), informou, nesta segunda-feira, 26, a agência estatal Xinhua. O acidente ocorreu no domingo quando vários explosivos armazenados na fábrica explodiram enquanto as seis crianças, todas com cerca de 10 anos, brincavam em seu interior. Cinco delas morreram no momento da explosão e a sexta foi hospitalizada com ferimentos graves. As autoridades iniciaram uma investigação para esclarecer as causas do acidente, acrescentou a agência. Existem na China cerca de sete mil fábricas de fogos de artifício e 140 mil distribuidores, que empregam 1,5 milhão de pessoas. Segundo dados oficiais da Administração Estatal de Segurança do Trabalho, a cada ano aproximadamente 445 pessoas morrem devido aos mais de 400 acidentes que acontecem nestas fábricas.