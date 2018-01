Explosão em fábrica de papel na Índia deixa pelo menos 15 mortos Pelo menos quinze pessoas morreram, 50 ficaram feridas e centenas continuam presas em uma fábrica de papel no norte da Índia após a explosão de um tanque com produtos químicos, informou a polícia nesta segunda-feira. O acidente aconteceu no povoado de Kashinagar. Sete funcionários estavam em um armazém no momento da explosão e morreram na hora, segundo a fonte. De acordo com a polícia o tanque continha um produto altamente inflamável e a explosão foi tão forte que quebrou vidros de outros edifícios próximos à fábrica. Um comunicado emitido pelo porta-voz do estado de Uttaranchal, Amit Chandola informou que o número de mortos até o momento é de 15 pessoas, mas não mencionou o número de feridos. "O acidente aconteceu na fábrica no momento em que centenas de operários trabalhavam no turno da noite. Toda a área pegou fogo depois da explosão.´´ disse Sinha por telefone. "Até agora nove corpos foram resgatados. O número pode aumentar", acrescentou. Sinha informou ainda que bombeiros e voluntários estão tentando resgatar os trabalhadores que continuam presos no local e que um inquérito foi aberto para investigar as causas do acidente. Centenas de pessoas morrem a cada ano em acidentes industriais na Índia. Medidas de saúde, segurança e controle de poluição nem sempre são respeitadas em unidades industriais pequenas e inspetores do governo não freqüentemente subornados para não aplicarem multas.