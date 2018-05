Explosão em fábrica de Taiwan mata 4 e fere 19 Pelo menos quatro pessoas morreram e 19 ficaram feridas numa explosão ocorrida hoje em uma fábrica de papel no norte de Taiwan, informaram equipes de resgate. A fábrica, que fica na capital taiwanesa, Taipé, pegou fogo após a explosão de uma série de fogos de artifício. O incêndio se espalhou para vários prédios nos arredores, segundo um oficial do departamento de bombeiros. As informações são da Dow Jones.