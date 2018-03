Explosão em fábrica deixa 20 mortos na China Uma explosão registrada neste domingo, 2, em uma fábrica chinesa, em Zhaoyuan, na província costeira de Shandong, resultou na morte de pelo menos 20 trabalhadores e deixou outros dois feridos, informaram funcionários do governo. No local funcionava uma fábrica de explosivos em Zhaoyuan, disse um funcionário do governo regional à agência de notícias Nova China. Funcionários do governo chinês procurados pela Associated Press não dispunham de informações adicionais.