Explosão em fábrica deixa 30 feridos na Louisiana Ambulâncias e helicópteros retiraram pelo menos 30 pessoas de uma indústria química em chamas, após uma explosão no local nesta quinta-feira. Testes preliminares não indicaram níveis perigosos de substâncias químicas nas proximidades da fábrica, localizada em Geismar, mas os moradores da região receberam instruções para ficar dentro de casa e fechar as janelas, disse Jean Kelly, porta-voz do Departamento de Qualidade Ambiental do Estado.