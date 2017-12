Explosão em fábrica deixa 6 mortos no México Cerca de seis pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas ontem na explosão de uma fábrica de solventes no norte da Cidade do México. De acordo com os funcionários da fábrica, situada no parque industrial Tizayuca, a 35 quilômetros da capital mexicana, a explosão, seguida de um incêndio, foi provocada por falha humana. Segundo a polícia do Estado de Morelos, a maioria dos feridos sofreram queimaduras graves e foram internados em hospitais locais. Uma outra explosão em uma fábrica de fogos de artifícios provocou a morte de duas pessoas em Zumpango, localizada no subúrbio da Cidade do México. As causas desta explosão ainda são desconhecidas.