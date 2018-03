Explosão em fábrica deixa pelo menos três feridos nos EUA Uma explosão seguida de incêndio deixou pelo menos três pessoas gravemente feridas em instalações da West Pharmaceutical Services Inc., em Kinston, no Estado norte-americano da Carolina do Norte. A rede de tevê CNN, no entanto, informa em sua página na Internet que a explosão deixou "diversos mortos". A explosão aconteceu às 13h27 locais (16h27 em Brasília). Segundo Lee Pearson, porta-voz da Patrulha Rodoviária da Carolina do Norte na localidade próxima de Williamston, três pessoas teriam sofrido ferimentos graves. Uma porta-voz do Lenoir Memorial Hospital informou que três pessoas haviam sido levadas para lá com queimaduras graves e que mais vítimas eram esperadas. O Centro de Queimaduras Jaycee, do hospital da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, também informou estar esperando a chegada de vítimas da explosão. Na sede da West Pharmaceutical, em Lionville, Pensilvânia, uma porta-voz limitou-se a confirmar que a empresa tem uma fábrica em Kinston. O site da companhia na Internet informa que a West Pharmaceutical tem 225 funcionários em sua unidade de Kinston. A emissora de televisão local WRAL-TV disse que aparentemente há pessoas presas no prédio, que está em chamas. O vice-prefeito de Kinston, Phil Robey, disse ter ouvido o som da explosão a mais de três quilômetros de distância. Um homem que mora perto da fábrica da West Pharmaceutical comentou que os destroços voaram para o alto e uma floresta em torno da planta também está em chamas.