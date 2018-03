Explosão em fábrica mata 29 pessoas na China Pelo menos 29 pessoas morreram e outras 140 ficaram feridas na explosão de uma fábrica de fogos de artifícios na noite desta segunda-feira no norte da China. A incidente aconteceu na fábrica Guoxi, na província de Hebei. A polícia ainda não sabe informar quantas pessoas estavam no local na hora da explosão. Dos feridos, 50 tiveram pequenos arranhões e já foram liberados do hospital. A força da explosão foi tão forte que chegou a danificar prédios a 100 metros da fábrica. As causas do acidente estão sendo investigadas.