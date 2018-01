Explosão em fábrica deixa ao menos dois mortos na China

PEQUIM - Ao menos duas pessoas morreram e 30 foram hospitalizadas após explosão em uma fábrica da cidade de Ningbo, na província de Zhejiang, leste da China, segundo autoridades e a imprensa local.

O incidente aconteceu em um distrito industrial, no qual em princípio não há residentes. A agência estatal de notícias "Xinhua" afirmou que a explosão aconteceu neste domingo por volta das 9h (horário local, 23h de sábado em Brasília).

Segundo testemunhas, no momento da explosão havia vários trabalhadores da limpeza no interior da fábrica.

Várias equipes de resgate e ambulâncias foram enviadas ao local para atender os feridos, embora se desconheça se há mortos.

Uma investigação foi aberta para descobrir as causas da explosão, a polícia no distrito de Jiangbei, onde ocorreu a explosão, disse em uma rede social.

As autoridades locais investigam as causas do acidente. /EFE e APF