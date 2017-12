Explosão em fábrica na China deixa 16 mortos A explosão que destruiu uma fábrica na sexta-feira na província chinesa de Anhui, no leste do país, deixou 16 mortos, segundo a edição de hoje do jornal "China Daily". Dois corpos foram encontrados hoje. Apenas dez vítimas foram identificadas e se confirmou que eram trabalhadores da fábrica, voltada para a fabricação de explosivos. A explosão deixou 24 feridos. A fábrica Dun´an Chemical ficou completamente destruída e ainda não se sabe quantos trabalhadores estavam no local no momento do acidente. Três dos feridos estão internados em estado grave. O estabelecimento se dedicava à fabricação de explosivos para uso civil, em setores como a mineração. Segundo as investigações, a explosão aconteceu durante o processo de mistura de várias substâncias perigosas. As equipes de emergência afirmam que estão encontrando muitas dificuldades para realizar os trabalhos de resgate, já que entre os escombros do edifício há várias substâncias explosivas. Na semana passada, houve outra explosão em uma central química da província de Zhejiang (leste) que produzia peróxido de hidrogênio. A explosão gerou uma enorme nuvem tóxica na região.