Explosão em fábrica na China mata cinco pessoas

A agência de notícias oficial Xinhua disse que o trabalho de resgate continuava no local do incidente nesta segunda-feira. Segunda a agência, 34 pessoas estavam dentro da fábrica, localizada no município de Caofan, na província de Shandong, no momento da explosão e apenas 14 delas foram encontradas até agora.

A causa da explosão e o estado das outras nove pessoas encontradas não foi informado. O site da empresa disse que a fábrica era gerenciada pelo grupo Baoli e produzia 10.000 toneladas de explosivos industriais anualmente. As informações são da Associated Press.