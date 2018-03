Explosão em fábrica no leste da China deixa 20 mortos Vinte pessoas morreram e outras duas ficaram feridas na deflagração de uma fábrica de explosivos na cidade chinesa de Zhaoyuan, na província oriental de Shandong, informou hoje a agência oficial local "Xinhua". As equipes de resgate trabalham no local do acidente em busca de pelo menos outros nove trabalhadores que se encontravam na fábrica no momento da explosão, segundo responsáveis do Governo de Zhaoyuan. A deflagração, cujas causas ainda estão sendo investigadas, ocorreu às 19h locais de hoje (8h de Brasília deste sábado) em uma fábrica pertencente à companhia "761 Explosive". Todos os feridos foram hospitalizados e se encontram em condição estável, assinalaram as fontes oficiais. A cidade de Zhaoyuan, de 580 mil habitantes, está situada no distrito portuário de Yantai, a cerca de 300 quilômetros da Península Coreana, e é conhecida por ser o local de nascimento do ex-ministro da Defesa chinês Chi Haotian, aposentado em 2003.