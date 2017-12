Explosão em frente a shopping fere 14 pessoas na Turquia Quatorze pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba em frente a um shopping da cidade turca de Mersin, no litoral sul do país. Segundo fontes oficiais, os autores da explosão utilizaram uma granada de mão e um telefone celular para ativar o explosivo. A explosão aconteceu às 11h, em frente a um shopping chamado Toros, no centro de Mersin. A maioria das pessoas foram feridas por estilhaços de vidro e não estão em estado grave. Os 14 feridos foram encaminhados para um hospital local. Imagens da emissora Dogan mostraram que a explosão destruiu janelas de várias lojas, incluindo joalheiras, mas não causos danos mais severos. As imagens mostram ainda um homem ferido esperando uma ambulância. A polícia isolou local do ataque e está investigando quem pode estar por trás do atentado. Pontos turísticos da Turquia têm sido alvos de ataques de separatistas curdos, radicais islâmicos e grupos de extrema direita.