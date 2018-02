Explosão em funeral perto de Damasco deixa pelo menos 80 mortos

CAIRO - Pelo menos 80 pessoas morreram no sábado, 30, por causa de uma explosão em um funeral na cidade de Zamlaka, nos arredores de Damasco, afirmou neste domingo, 1, o membro do opositor Conselho Nacional Sírio (CNS) Mohammed Sarmini. Antes, os ativistas Comitês de Coordenação Local tinham denunciado a morte de 85 pessoas no fato, enquanto a opositora Comissão Geral da Revolução Síria reduziu esse número para 75 e o Observatório sírio de Direitos Humanos, para 30.

Em relação a como o ataque aconteceu, Sarmini relatou que um projétil lançado a partir de um helicóptero caiu em um veículo, o que causou além disso 150 feridos. Nos comunicados, a Comissão informou que foi um atentado perpetrado com um carro-bomba pelas forças governamentais e milicianos pró-regime, enquanto o Observatório disse que o veículo explodiu pelo impacto de uma bomba. Segundo os Comitês, pelo menos 165 pessoas morreram ontem em todo o país, enquanto o Observatório sírio de Direitos Humanos avaliou os mortos em 96.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estas informações não puderam ser verificadas de forma independente devido às restrições impostas pelas autoridades sírias aos jornalistas para trabalhar.