Explosão em Gaza fere 5 soldados israelenses Militantes palestinos cavaram um túnel sob uma base militar de Israel na Faixa de Gaza e explodiram no local uma potente bomba, que provocou o colapso do teto de ferro de uma edificação de concreto. Pelo menos cinco soldados israelenses ficaram feridos, um deles com gravidade, segundo porta-vozes militares. Logo depois do ataque, dois palestinos foram mortos em confrontos com soldados de Israel ao sul do posto militar, perto de Khan Yunis. Não ficou claro se houve mortos entre os israelenses. A censura do Exército de Israel não informa sobre mortes nem permite que a imprensa do país o faça enquanto os parentes não forem notificados. A TV árabe Al-Jazira mencionou a morte de cinco soldados enquanto o Canal 1 da TV de Israel citou apenas uma. Altos funcionários do setor de segurança indicaram à The Associated Press que o número da Al-Jazira era "muito alto". Num vídeo em que reivindicou a autoria do ataque, o grupo Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa afirmou ter cavado um túnel de 350 metros e usado 1.500 quilos de explosivos. Mas, em telefonema prévio à The Associated Press, as brigadas mencionaram 150kg - quantidade mais provável. "Esta é uma mensagem para Sharon. Nossos combatentes vão continuar a luta sagrada até que os expulsemos de nossa terra", disse um porta-voz das Brigadas. O grupo Hamas também assumiu a responsabilidade. Ambos disseram ter sido uma vingança contra as incursões recentes de Israel nos territórios ocupados para matar militantes palestinos, incluindo os sete mortos no sábado em Nablus, na Cisjordânia. Um dos mortos sábado era o líder das Brigadas na Cisjordânia, Nayef Abu Sharkh, de 45 anos, que Israel responsabilizava por atentados que mataram dezenas de israelenses. O Exército se retirou de Nablus no sábado, depois de quatro dias de operação em que revistou dezenas de casas, prendeu e matou vários palestinos. O Hamas também destacou estar vingando o assassinato de seus líderes Abdel-Aziz Rantissi e xeque Ahmed Yassin.