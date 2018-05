Explosão em Gaza mata dois jovens palestinos Dois jovens palestinos morreram hoje em uma explosão na Cidade do Gaza. Acredita-se que eles tenham sido vítimas de uma granada de um tanque israelense, que não havia explodido anteriormente, segundo fontes médicas e de segurança. A dupla morreu quando o dispositivo explodiu no bairro de Shujaiyeh, segundo as fontes de segurança.