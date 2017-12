Explosão em Gaza mata militante do Hamas Uma explosão ocorrida em uma casa no campo de refugiados de Jebalia, ao norte de Gaza, matou um militante do movimento islâmico Hamas e deixou sete feridos, entre eles uma criança de 8 anos, segundo fontes policiais. A explosão ocorreu na casa de um conhecido militante das Brigadas de Izz al-Din al-Qassam, Mohammed Saari. O imóvel ficou totalmente destruído. Segundo as primeiras investigações, a explosão ocorreu quando a vítima manipulava dinamite. Trata-se do sexto morto palestino em Gaza desde domingo à noite, quando cinco pessoas, entre elas uma mulher no oitavo mês de gravidez, morreram em tiroteios entre milicianos do Fatah, leais ao presidente Mahmoud Abbas, e os do Hamas, seguidores do primeiro-ministro Ismail Haniyeh. O presidente Abbas, segundo fonte da ANP, divulgará nesta segunda-feira uma mensagem à nação pela emissora "Voz da Palestina" sobre a grave crise política com Haniyeh e as manifestações de violência na faixa de Gaza.