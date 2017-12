Explosão em Gaza mata três palestinos Três palestinos foram mortos e seis ficaram feridos numa explosão no sul da Faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, disseram policiais palestinos. As circunstâncias da explosão, entretanto, não estão ainda claras. As fontes, exigindo anonimato, disseram que a bomba explodiu num bloco de concreto na rodovia fronteiriça. Dois dos feridos estão em condições graves. As fontes acusaram forças israelenses pela explosão. Os militares de Israel afirmaram estar conscientes da explosão e estavam checando as notícias.