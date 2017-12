Explosão em Haifa deixa pelo menos 18 israelenses mortos Pelo meno dezoito pessoas morreram e outras vinte ficaram feridas, muitas delas gravemente, na explosão que atingiu um restaurante na cidade portuária de Haifa, no norte de Israel, neste sábado. De acordo com fontes policiais, um homem-bomba palestino detonou o artefato num momento em que o restaurante estava lotado. Um outro atirador ainda estaria envolvido no ataque, mas a polícia ainda não sabe ao certo. A explosão ocorreu apesar da segurança reforçada na Cisjordânia e Faixa de Gaza por conta do feriado judaico de Yom Kipur (Dia do Perdão), que começa no crepúsculo do domingo. Nenhum grupo se responsabilizou pelo ataque. Desde o início da Intifada al-Aqsa, três anos atrás, mais de 400 israelenses morreram vítimas de atentados perpetrados por suicidas palestinos.