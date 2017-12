Explosão em hotel da Etiópia mata um e fere 37 Uma bomba explodiu dentro de um hotel em Addis Ababa, capital da Etiópia, matando uma mulher e ferindo 37 pessoas no ano-novo Etíope, disse hoje um oficial do governo. O ministro de Informação, Netsanet Asfaw, disse que a bomba explodiu ontem às 21h30 (15h30 de Brasília), no Hotel Tigray, no movimentado bairro de Piazza. As causas da explosão ainda são desconhecidas. Em 1996, o mesmo hotel foi cenário de um atentado terrorista perpetrado pelo grupo rebelde separatista Frente de Libertação de Oromo. Uma granada foi arremessada no interior do prédio e matou uma mulher e deixou 33 pessoas feridas.