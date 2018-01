Explosão em hotel de Jacarta mata pelo menos oito Pelo menos oito pessoas morreram e cerca de oitenta ficaram gravemente feridas em uma explosão que atingiu, nesta terça-feira, o hotel Marriott, no centro de Jacarta, capital da Indonésia. Uma das vítimas fatais é estrangeiro. As autoridades do país acreditam que o incidente foi causado por um atentado terrorista. As suspeitas são de que um carro-bomba teria sido utilizado no ataque. Nos últimos meses ocorreram diversos atentados na capital indonésia, e o mais recente deles teve lugar no Parlamento, no mês passado, mas não deixou vítimas.