Explosão em hotel de luxo deixa 11 mortos no Paquistão

Pelo menos 11 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas em uma explosão em um hotel de luxo na cidade de Peshawar, no noroeste do Paquistão, na noite desta terça-feira (no horário local).

Segundo informações de uma emissora de televisão local, homens armados invadiram o hotel Pearl Continental momentos antes da explosão. Jornalistas próximos ao local afirmam que há vários estrangeiros entre os feridos. O Pearl Continental é apontado como o hotel mais luxuoso de Peshawar.

Equipes da polícia investigam informações de que a explosão foi provocado por um caminhão detonado pelos homens armados. Até agora, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque.

O primeiro-ministro paquistanês, Yusuf Raza Gilani, condenou o ataque, mas - de acordo com o correspondente da BBC, Chris Morris - o episódio não é uma surpresa para o governo.

Ataques têm sido registrados em diversas cidades do Paquistão desde que as autoridades intensificaram o combate a militantes do grupo Talebã, no mêspassado.

Confrontos

Peshawar é a capital da Província da Fronteira Noroeste, perto do Vale do Swat, palco dos principais confrontos entre forças do governo e militantes.

Na última sexta-feira, um ataque suicida contra uma mesquita sunita no noroeste do país deixou pelo menos 30 mortos e dezenas de feridos.

Em março, cerca de 50 pessoas foram mortas em um ataque suicida a uma mesquita perto de Jamrud, na passagem de Khyber, na rota para o Afeganistão.

Em setembro do ano passado, um ataque ao hotel Marriott em Islamabad deixou 53 mortos e mais de 260 feridos.