Explosão em hotel de luxo mata 11 e fere 52 no Paquistão

Fachada do hotel Pearl Continental, parcialmente destruída após forte explosão. Foto: AP

PESHAWAR - Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 52 ficaram feridas por uma grande explosão que destruiu parcialmente um hotel cinco estrelas em Peshawar nesta terça-feira, 9, informou o governo do Paquistão. A cidade é a mais importante do noroeste paquistanês e fica nos arredores da região em que o Exército promove uma ofensiva contra o Taleban. O atentado aconteceu em frente ao hotel Pearl Continental, estabelecimento que se encontra na parte sul da cidade - em uma área com fortes medidas de segurança - e que é muito popular entre os estrangeiros.

Segundo o ministro da Informação da Província da Fronteira Noroeste (NWFP), Mian Iftikhar, a explosão teve origem em um carro-bomba, que causou graves danos em vários edifícios da zona e destruiu dezenas de veículos e vitrines. Várias testemunhas asseguraram que o ataque foi perpetrado por um grupo de quatro agressores que se aproximaram do hotel em dois veículos, um deles uma pequena caminhonete carregada segundo o ministro com 500 quilogramas de explosivos.

Os feridos estão sendo levados a hospitais próximos e as forças de segurança isolaram a área, na qual, de acordo com o canal "Geo", foram ouvidos tiros momentos depois da explosão. Segundo a imprensa local, o fornecimento elétrico foi interrompido no bairro por causa do atentado, cuja bomba teve uma potência tão forte que foi ouvida em vários quilômetros.

De acordo com relatos de testemunhas, um veículo com três homens se aproximou da entrada principal do hotel e abriu fogo contra os guardas de segurança antes de invadir o local, disse a polícia local. Saleem Khan, segurança do hotel que ficou ferido, contou que os homens "começaram a atirar contra nossos guardas, e depois nós começamos a atirar neles. Ele chegaram perto do prédio e explodiram o veículo."

Sahibzada Anis, funcionário de coordenação do distrito de Peshawar, disse que um estrangeiro está entre os mortos, e o identificou como um cidadão sérvio que trabalha para a Agência de Refugiados das Nações Unidas (UNHCR, na sigla em inglês). Ele afirmou que um britânico, um somali e um alemão estão entre os

feridos. O atentado foi condenado tanto pelo primeiro-ministro, Yousuf Raza Gillani, quanto pelo presidente, Asif Ali Zardari.

Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria do incidente. Este foi o último de uma série de atentados registrados em Peshawar que já afetaram cinemas, cibercafés, um mercado e as próprias forças de segurança. Nas últimas semanas, também houve uma série de ataques em outras cidades paquistanesas, que segundo autoridades são uma vingança por conta da ofensiva militar contra os militantes Taleban no Vale do Swat.

Texto atualizado às 18h30.