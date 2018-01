Explosão em hotel deixa 50 feridos em Bangladesh Uma bomba explodiu no estacionamento do Hotel Gulshan, em Sylhet, Bangladesh, ferindo pelo menos 50 pessoas, informaram testemunhas. O ataque aconteceu durante uma reunião do prefeito Badaruddin Kamran, apoiado pela oposição. "A gente tinha acabado de terminar a reunião quando a bomba explodiu", conta. De acordo com testemunhas, a bomba foi lançada de um carro que passava pelo local. O ataque ocorre apenas dois dias depois que duas explosões quase simultâneas próximas a cinemas mataram um garoto de 13 anos e feriram outras sete pessoas. Na mesma cidade, uma outra bomba foi encontrada em frente a um cinema. Ninguém assumiu a autoria do atentado.