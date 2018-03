Explosão em hotel deixa cinco mortos na China Uma forte explosão deixou cinco mortos e 11 feridos num pequeno hotel na região central da China, informou nesta quinta-feira a imprensa estatal. A explosão ocorreu na noite de ontem na província de Shaanxi e abriu um buraco de 10 metros de extensão por sete metros de cumprimento nos primeiros três andares do Jingbian Hotel, no condado de Jingbian, informou a agência de notícias Nova China, citando autoridades locais. Ainda não se conhece a causa da explosão, disse Zhang Qian, um funcionário do governo da cidade de Yulin, situada nas proximidades. "Nós ainda não sabemos se a explosão foi causada ou não por uma bomba", disse ele em entrevista por telefone. A Nova China, por sua vez, publicou que investigações preliminares levam a crer que o incidente "foi um ato criminoso com uso de explosivos".