Sahibzada Anis, um alto funcionário do governo em Peshawar, informou sobre o número de vítimas. A explosão é a última em uma série de ataques a cidades paquistanesas nas últimas semanas. Segundo autoridades, trata-se de uma vingança pela ofensiva contra militantes do Taleban, no Vale do Swat, também no noroeste paquistanês.