Explosão em hotel mata 15 no Iraque Uma explosão que atingiu um hotel na cidade iraquiana de Tikrit matou 15 pessoas, informam fontes na polícia e em hospitais. Hassan al-Juburi, diretor do Hospital Escola de Tikrit, disse que a detonação ocorreu às 20h00 (hora local), no Hotel Sunubar. Além dos mortos, oito pessoas ficaram gravemente feridas, segundo ele. Todas as vítimas são iraquianas. Um policial confirmou a versão do médico e informou que a explosão pode ter sido causada por um míssil. Tikrit, a 130 km de Bagdá, é a cidade natal de Saddam Hussein.