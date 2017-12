Explosão em indústria química deixa 10 mortos na China Uma explosão numa indústria química da província de Anhui, no centro da China, causou a morte de 10 trabalhadores e feriu pelo menos outros 26, informou neste sábado a agência "Xinhua". A explosão aconteceu durante a tarde de sexta-feira, nas instalações da Dun´an Chemical Group Co., que foram completamente destruídas. Ainda não se sabe o número exato de operários que trabalhavam naquele momento. Seis trabalhadores morreram na hora. Outros quatro não resistiram aos ferimentos sofridos no acidente. Uma investigação preliminar confirmou que a fábrica era usada para a produção de explosivos para uso civil, como a mineração. A detonação aconteceu durante o processo de emulsão do pó explosivo. Na quinta-feira, uma explosão numa central química da província de Zhejiang, que produzia peróxido de hidrogênio, deixou dois trabalhadores desaparecidos e criou uma grande nuvem tóxica na região.