Explosão em Israel foi engano Um explosivo do exército israelense atingiu por engano um carro no subúrbio de Jerusalém, há algumas horas, explodindo-o mas sem causar vítimas, segundo testemunhas. O incidente levou pânico ao distrito, acontecendo no momento em que os israelenses estão na expectativa de retaliações do Hamas, depois que forças de Israel mataram o líder espiritual do grupo, Ahmed Yassin, nesta manhã. Gilo é um subúrbio construído em terras de que Israel se apropriou na guerra de 1967- durante a Guerra dos Seis Dias - e posteriormente anexadas a Jerusalém. Perto de Gilo fica o bairro árabe de Beit Jalla. No passado, palestinos posicionados em Beit Jalla dispararam tiros e morteiros contra Gilo.