Explosão em Israel mata um e fere três Uma explosão em um carro, em um grande cruzamento na cidade de Rishon Letzion, matou uma pessoa e feriu outras três, segundo os serviços de resgate israelenses. A polícia no local disse que a explosão parecia ser o trabalho de criminosos e não terroristas. Yeruham Mendola, porta-voz dos serviços de resgate israelenses, disse que uma pessoa morreu na explosão, e os outros três tiveram ferimentos leves. A explosão ocorreu em um dos principais cruzamentos de Rishon Letzion, uma grande cidade ao sul de Tel-Aviv, na sexta-feira à tarde, quando os israelenses realizavam suas últimas compras antes do início do Sabbath judaico, com início na sexta-feira. Os carros que passavam pelo cruzamento, e construções a até 200 metros de distância foram danificados. A polícia isolou a área e experts de explosivos foram para o local, disse o porta-voz da polícia Micky Rosenfeld. A polícia no local disse que a explosão parecia ser criminosa pois a bomba estava sob o banco do motorista e apenas o motorista morreu no ataque. Homens-bomba normalmente explodem em locais cheios, a fim de causar o maior número de vítimas. A explosão aconteceu apenas dois dias depois do início do Yom Kippur, feriado judaico. Israel geralmente aumenta a segurança antes de grandes feriados judaicos, quando suicidas palestinos geralmente realizam ataques. As forças de segurança israelense planejam reforçar o bloqueio à Cisjordânia, que terá início na sexta-feira à tarde, para prevenir a entrada de palestinos em Israel até o fim do Yom Kippur, no domingo à noite.