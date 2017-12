Explosão em Israel matou 17 e feriu 74 Uma explosão ocorrida no fim da noite desta sexta-feira deixou 17 mortos em Tel Aviv, inclusive o militante suicida que se misturou aos jovens em frente a uma discoteca, informou a Rádio do Exército de Israel. O Canal 2 da tevê israelense informou que o número de feridos subiu para 74. "O terrorista explodiu em frente à entrada da discoteca, onde havia muitas pessoas em volta", disse David Klausner, vice-comandante da polícia de Tel Aviv. A explosão ocorreu em frente à discoteca Pascha, situada em uma área da cidade repleta de restaurantes, bares e hotéis. A calçada estava lotada de israelenses, entre os quais muitos jovens, desfrutando o início do fim de semana de sabá. Muitos carros estacionados em frente à discoteca foram danificados pela explosão, tendo seus vidros quebrados e a lataria manchada de sangue. "Eu estava entrando (na discoteca). De repente eu olhei na direção da explosão e vi as pessoas recuando", disse Dudi Nachum, de 21 anos. "Vi um pedaço de um cérebro e coisas que nunca tinha visto antes." A discoteca está localizada na região do antigo aquário de Tel Aviv, na orla marítima da cidade. Uma testemunha relatou à Rádio de Israel que o atacante estava no meio de um grupo de pessoas esperando para entrar na discoteca. "Eu vi a mão de uma pessoa e um cérebro", disse Ilan Amos, de 35 anos. "Não sei como explicar isso a você. Dói no coração." O superintendente da polícia de Tel Aviv, Uri Bar Lev, informou que o número de mortos subiu de 15 para 17. Trinta ambulâncias foram enviadas ao local da explosão, que aconteceu por volta das 23h locais. Helicópteros sobrevoavam a área e policiais vasculhavam os carros estacionados mas próximidades em busca de mais explosivos. Os corpos de pelo menos sete vítimas fatais estavam isolados na calçada, cobertos por pedaços de pano. Motoristas em pânico deixavam o local do incidente em alta velocidade. Ninguém assumiu imediatamente responsabilidade pelo atentado, mas nos últimos meses de confrontos entre israelenses e palestinos, militantes islâmicos já promoveram mais de uma dúzia de ataques semelhantes. O grupo militante islâmico Hamas havia anunciado que iria perpetrar pelo menos 10 atentados suicidas à bomba, e até agora já havia assumido responsabilidade por oito. Um porta-voz do Hamas, Abdel Aziz Rantisi, declarou: "Este tipo de operação é um direito do povo palestino, de aterrorizar seus inimigos." Ele ressaltou não ter a confirmação de que o Hamas perpetrou o atentado. O grupo militante palestino Jihad Islâmica também não sabia dizer quem foi responsável pelo atentado, de acordo com o porta-voz Abdul Hakim Salim. Forças de segurança israelenses têm estado em alto alerta, mas não estão sendo capazes de bloquear a fronteira com a Cisjordânia e evitar infiltrações. O presidente do parlamento palestino, Ahmed Qureia, expressou a posição contrária da Autoridade Palestina com relação ao assassinato de civis em ambos os lados do conflito. Mas sublinhou: "Não há como acabar com o ciclo de violência se o governo de Israel não responder aos pedidos e aos convites da comunidade internacional para encerrar a agressão praticada contra o povo palestino." O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pediu ao líder palestino, Yasser Arafat, que condene o atentado e convoque um cessar-fogo imediato. Desde o início da atual onde de confrontos, em 28 de setembro de 2000, 483 pessoas morreram no lado palestino e 88 no israelense. Com o incidente desta noite, o número de palestinos mortos sobe para 484. O de israelenses eleva-se para 104.