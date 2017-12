Explosão em Istambul mata 2 e fere 7 A emissora de televisão turca NTV informou que duas pessoas morreram e sete ficaram feridas com a explosão de uma bomba dentro de um ônibus num bairro residencial de Istanbul. A explosão aconteceu no bairro de Fatih, a alguns quilômetros do local onde haverá um encontro de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na próxima segunda-feira. Deverão participar do encontro o presidente dos EUA, George W. Bush, o presidente da França, Jacques Chirac, e o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, entre outros líderes. A explosão em Istambul aconteceu poucas horas depois de outra bomba explodir em Ankara, perto do hotel em que Bush vai se hospedar a partir de sábado. O chefe da polícia da capital turca, Ercument Yilmaz, disse que dois policiais ficaram feridos nessa explosão; um deles perdeu uma perna. O vice-primeiro-ministro da Turquia, Mehmet Ali Sahin, disse que a segurança será reforçada para a visita de Bush e para a reunião da Otan. "As medidas serão reforçadas a partir de agora. Há pessoas com más intenções que assumirão quaisquer riscos para alcançar seus objetivos", afirmou Sahin; a previsão da mídia turca é de que pelo menos 7 mil policiais serão mobilizados. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.