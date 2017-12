Explosão em Jerusalém mata 7 e deixa mais de 35 feridos Uma bomba explodiu hoje num bairro no norte de Jerusalém matando pelo menos sete pessoas e deixando mais de 35 feridas, várias delas gravemente, informou a polícia de Israel. Tratou-se aparentemente de um atentado suicida a bomba, disse Kobi Zrihen, porta-voz da polícia de Jerusalém. Notícias preliminares davam conta de que a explosão ocorreu nas proximidades de uma parada de ônibus no bairro French Hill, uma área que Israel capturou na Guerra dos Seis Dias, de 1967, e que os palestinos reivindicam para um futuro Estado. Uma fonte policial, que pediu para não ser identificada, disse que o atacante saiu de um Audi vermelho e detonou os explosivos. O carro partiu em alta velocidade e desapareceu em bairros palestinos na Jerusalém Oriental, segundo a fonte. "A onda de terror palestina continua a ser desatada contra a população civil de Israel", afirmou David Baker, um porta-voz do escritório do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon. A explosão ocorreu um dia após um atacante suicida palestino explodir uma bomba, matando 19 israelenses num ônibus no sul de Jerusalém, o atentado mais mortal em seis anos na cidade. Israel já começou hoje a reocupar partes do território palestino em resposta a tais ataques.