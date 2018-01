Explosão em Jerusalém, vários feridos Duas explosões sacudiram hoje um tranqüilo bairro ultra-ortodoxo judeu de Jerusalém, e cerca de 10 pessoas ficaram feridas, informou a polícia. Os ferimentos foram leves, acrescentaram. As explosões foram provavelmente produzidas por um carro-bomba, disse o porta-voz da polícia de Jerusalém, Shmuel Ben-Ruby. O carro teria pegado fogo antes das explosões, talvez por problemas mecânicos. Shimon Hagai, uma testemunha, disse que partes do carro chegaram a atingir a altura de um prédio de quatro andares. As explosões ocorreram num intervalo de 20 segundos.