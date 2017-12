Explosão em Kosovo deixa seis feridos Pelo menos seis pessoas ficaram feridas na explosão de uma granada lançada por um homem, supostamente albanês, contra uma cafeteria na zona sérvia da dividida e conflituosa cidade de Mitrovica, no norte do Kosovo, informaram meios de comunicação sérvios. A cafeteria "Dolce Vita", onde ocorreu a explosão, está situada nas proximidades da ponte sobre o rio Ibar, que divide as regiões albanesa (sul) e sérvia (norte) de Mitrovica, e que no passado foi palco de inúmeros confrontos entre membros de diversas etnias. Segundo a agência de notícias sérvia "Tanjug", a Polícia kosovar deteve o agressor, que tentou escapar do local da explosão fugindo para a região sul da cidade. Os feridos foram atendidos no hospital da zona sérvia de Mitrovica, segundo o diretor adjunto da instituição, Milan Ivanovic. A Polícia da Missão Interina da ONU para o Kosovo (UNMIK) bloqueou a ponte e os acessos ao local da explosão e deuinício a investigações sobre o ocorrido. Cerca de 300 sérvios se reuniram nas proximidades da ponte sobre o rio Ibar depois do atentado para protestar.