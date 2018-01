Explosão em lanchonete McDonald´s no Equador fere três Uma explosão numa movimentada lanchonete da rede McDonald´s localizada na avenida à beira-rio deixou pelo menos três pessoas feridas em Guayaquil, no Equador, nesta quarta-feira. Segundo a polícia, volantes encontrados nas proximidades indicaram um grupo até agora desconhecido, o Milícias do Equador, como o responsável pelo incidente. A explosão rompeu as vidraças e dos prédios vizinhos junto à calçada do Malecón, a avenida à beira do rio Guayas - onde se localiza um complexo de restaurantes, bares e jardins que se estende ao longo de 20 quarteirões. Uma outra pequena bomba explodiu simultaneamente nas proximidades, causando leves danos materiais mas nenhuma vítima.