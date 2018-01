Explosão em lanchonete na Índia fere 17 Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas em uma explosão ocorrida na manhã de hoje em uma unidade da rede McDonald´s localizada em uma estação ferroviária no centro financeiro de Bombaim. De acordo com a polícia a explosão ocorreu porque o sistema de ar-condicionado sobrecarregou a rede elétrica. "Definitivamente não se tratava de uma bomba", disse Jawander Kahandagle, chefe do esquadrão antibombas da polícia. Apesar de não se tratar de um ato criminoso, a cidade vive em clima de tensão devido a temores de violência entre hindus e muçulmanos. A explosão ocorreu um dia após a detonação de uma bomba ter matado três indonésios em uma unidade da rede em Makassar (Ilha de Sulawesi), na Indonésia.