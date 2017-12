Explosão em McDonald´s de São Petersburgo fere seis Uma explosão atingiu uma loja do McDonald´s em São Petersburgo, no norte da Rússia, ferindo pelo menos seis pessoas, destruindo parcialmente o teto e estilhaçando as janelas, informa um funcionário dos serviços de emergência russos. Segundo a porta-voz do Ministério de situações Emergenciais Irina Andriyanov, a detonação ocorreu às 15h30 (hora de Brasília, 20h30, hora local). Informes iniciais falam em seis feridos, sendo que quatro foram hospitalizados. Não se sabe, ainda, se a explosão foi um ato criminoso, terrorista ou apenas um acidente. Lojas do McDonald´s já foram alvos de guerras de gangues na Rússia. Em 2002, um carro-bomba atingiu um estabelecimento em Moscou, causando uma morte.