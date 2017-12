Explosão em mercado aberto mata 11 pessoas na Rússsia Um explosivo plástico, equivalente a um quilo de TNT, foi detonado em um mercado aberto no centro da Rússia matando 11 pessoas e ferindo 38, informou a agência de notícias ITAR-Tass, segundo informações da polícia e do resgate. Inicialmente, as informações eram de que explosão teria sido causada por gás utilizado para cozimento. As autoridades não disseram se suspeitam ou não de que a explosão tenha motivos políticos ou tenha sido provocada por disputa comercial.